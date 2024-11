Tori valla aastapäeval selgusid aukodanik ja aasta tegijad

Kaja Rebane on Tori valla sotsiaalnõunik, kes aastaid oma tööd teinud südame ja suure pühendumusega. Ta üritab alati muredele lahenduse leida, on koostööaldis ja hinnatud koostööpartner nii Tori vallas kui valdkonna inimestele väljaspool valda. Samuti on Rebane usaldusväärne tugi valla sotsiaalkomisjonile ja volikogule, kus tema esinemised on alati faktitäpsed, põhjendatud ja professionaalsed.

Tori valla aasta spordiedendaja Jaan Stolts on paarikümne aasta jooksul südameasjaks pidanud koduvalla spordielu. Stoltsi kirg on võrkpall ja selle huvi edasiandmiseks on ta tööd teinud väsimatult. Valla võrkpallimeeskondadega on Stolts võitnud kümneid Pärnumaa medaleid ja karikaid. Peale selle on ta võrkpallinaiskondade juhendaja, treener ja mänedžer. Naiste võrkpallis on tema juhendamisel saavutatud riigi tugevamas rahvaliigas pronksmedalid ja võidetud karikaturniire. Samuti on Stolts andnud panuse kohtunikuna Eesti tasemel mänge vilistades.