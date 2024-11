Vaadake otseülekannet Erikomisjonid arutavad täna Rail Balticu rahastamist

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu viitas, et suvel nentisid Balti riikide riigikontrollid ühisaruandes, et RB valmimine on ohus, sest seitsme aastaga on selle hinnanguline maksumus mitu korda tõusnud. Reinsalu leiab, et kulude kavandamise suhtes on tarvis saada selgus, samuti selles, kuidas kavatseb Läti realiseerida oma osa projektis.