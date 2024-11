Intervjuu Taristuminister Vladimir Svet: Eesti vajab teede ehituseks ja korrashoiuks pikaajalist lahendust

Rail Balticu (RB) kiirraudtee suhtes on minister optimistlik ja loodab, et see valmib aastaks 2030, nagu plaan ette näeb. Tallinna–Pärnu rong võib aga sõitma hakata juba aasta varem. Pärnu lennujaama tulevik paraku nii roosiline ei paista ja taristuministergi ei osanud selle tööshoidmise õigustamiseks head lahendust pakkuda. Siiski ei soovitanud ta kohalikku lennujaama sulgeda.

Äsja tutvusite Pärnu uue silla ehitusega. Jäite olukorraga rahule?

Kõige olulisem on, et sillaehitus püsib graafikus. See sild on üldse harukordne projekt, mida riik väga suurelt toetab, ja linnavalitsus on teinud väga head korraldustööd. Mulle on oluline ka hanke tüüp, mis valiti. See ei ole tavaline lihthange, millega ehitaja valitakse välja madalama hinna järgi, vaid kasutati võistleva dialoogi meetodit, kus tellijal ehk linnavalitsusel ja pakkujatel oli võimalus koostöös ja konkurentsis leida kõige soodsam ja parem pakkumine. Soodsam just ressursi- ja ajakasutuse poolest.

See on mõneti teed rajav projekt Eesti omavalitsustele ja transpordiametile, mis loodetavasti hakkavad Pärnust eeskuju võtma. Et on võimalik kohe selline mahukas ja keeruline objekt valmis ehitada. Meil on päris palju taristuobjekte, mida samamoodi annab ära teha.

Kuid läheme mitu korda suurema taristuobjekti juurde, mis Pärnut tugevasti puudutab: millal Rail Baltic valmis saab? Või lükkate selle valmimise tähtaega taas edasi?