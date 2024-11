Räämakate mure ohtliku ristmiku pärast tõotab laheneda uuel aastal

Rääma kandi rahvale teeb muret, et haigla ja kunagise Oja poe vahel on keeruline üle Niidu tänava pääseda, sest seal puudub ülekäigurada.

