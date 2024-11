Kergliiklusteel kõndides on näha, et umbes 100 meetri pikkusel lõigul Salme bussipeatuse juurest Pärnu kesklinna suunas on koprad usinalt toimetanud. Mõni puu on kergliiklustee ääres pooleldi näritud ja seisab veel püsti, ohustades seal liikujaid.