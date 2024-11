Galerii Kilingi-Nõmmes avati siseturvalisuse ühishoone

"Sel aastal oleme saanud avada uue komando Jüris, Haapsalus, Paides, Viljandis ja nüüd ühishoone Kilingi-Nõmmes. Oluline on tagada meie päästjatele ja politseile tänapäevane töökeskkond ning ühtlasi kasvatada päästevõimet üle Eesti. Uus A-energiaklassi komando Kilingi-Nõmmes on varustatud nii päikesepaneelide kui ka statsionaarsete generaatoritega, mis tagavad parema valmisoleku kriisiolukordadeks," sõnas Riigi Kinnisvara juhatuse liige Janek Lepp.

Saarde vallavolikogu esimees Eiko Tammist ütles, et päästjad on panustanud kogukonda juba 120 aastat. "Mul hea meel tõdeda, et üks kogukond – riigikaitse kogukond –, on astunud sammu edasi tuleviku suunas, et muuta meie koduvald veelgi turvalisemaks. Oleme vallarahvana uhked oma turvalisuse tagajate üle," rääkis ta.