Keskkonnaamet ei luba ilveseid küttida

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kuke sõnutsi ei ole Eestis põhjust ilveseid laskma hakata. “Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole ilvesed loomaomanikele suurt kahju põhjustanud ja kariloomade või koerte ründed ilvestelt on minimaalsed. Kuna viimastel aastatel on metskitsede populatsioon olnud languses, võib eeldada lähiajal ka ilveste juurdekasvu pidurdumist, sest metskitsed on ilveste põhitoit,” rääkis Kukk.

Kukk lisas, et keskkonnaagentuuri seireandmete põhjal on alles viimase viie aastaga hakanud ilvese arvukus Eestis järjekindlalt tõusma: pesakondi hinnati viimase riikliku seirega mullu 102 ja üldarvukuseks 650–800 isendit. “Eelmisel aastal ületas pesakondade arv 100, millest alates saab kaitse- ja ohjamiskava põhjal hakata taas kaaluma ilvese küttimist. Kuna praeguse hinnangu põhjal võib see arv juba sellel aastal olla väiksem, ei pea me ettevaatusprintsiibist lähtuvalt jahi alustamist põhjendatuks,” selgitas Kukk.