Kristjan, kas Pärnumaa aasta kaitseliitlase tiitel tuli teile ootamatult või aimasite?

Tuli ootamatult. Ega natuke tulnud ka. Olen Pärnumaa maleva juhatuse liige ja soovisin esitada samale tiitlile kandidaadi. Mulle öeldi, et ma ei saa seda teha, sest keegi juba valiti. Mu peas tekkis segadus: kuidas saab olla valitud, kui ma ise olen üks valijatest? Panin üks pluss üks kokku, et kui mind kõrvale jäeti, on võimalik, et see olen ma ise. Tõde selgus 11. novembril Kaitseliidu aastapäeval Endla teatris. Juhatus oli osavalt mu selja taga otsuse teinud.