Varjupaiga vanim koer Roi ei pidanud oma jõuluimet kaua ootama

Kolmapäeval tõime eaka koera esile Pärnu kesklinnas Martensi väljakule üles seatud koduta loomade piltidega jõulupuust kirjutades. Varjupaiga töötaja tõdes, et oleks tõeline jõuluime, kui Roi kodu leiaks. Nii lihtsalt on, et eelistatakse nooremaid ja täie tervise juures seltsilisi.