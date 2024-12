Riigirakendus toob teenused otse taskusse

“Eesti äpp on meie digiriigi loomulik samm, et teenuseid oleks võimalikult lihtne ja turvaline kasutada,” sõnas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Minister tõdes, et suur osa inimesi kasutabki ainult mobiiltelefoni. Näitena tõi ta pangateenused: enamik kliente ajab oma rahaasju pangaäpi kaudu, kuna valdav osa igapäevasest elukorraldusest on kolinud telefoni. “Uus Eesti äpp on digilahendus, mida saame tutvustada rahvusvaheliseltki. Juhtiva digiriigina oleme ülejäänud riikidele eeskujuks, samal ajal jätkame uuendustega, et olla jätkuvalt innovatsiooniliidrid,” lisas Pakosta.