Lääneranna suur laen ei pruugi vastata vallajuhtide esitletule

Lääneranna valla juhid on seni jätnud mulje, et uue koolihoone ehitusega seoses võetud 8,2 miljoni eurone laen, mille suhtes leiab opositsioon, et see nöörib vallal kõri, makstakse tagasi kümne aastaga. Tegelikkuses sõlmiti pangaga leping, mille tagasimaksegraafik on seatud hoopis 15 aasta peale.