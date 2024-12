Pärnu aasta teo hääletusel on viimane võimalus sõna sekka öelda

Pärnu linna kodulehel pea kaks nädalat kestval aasta teo valimisel on 17 kandidaadile antud veidi üle 2500 hääle.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saksa sõnutsi näitavad senised tulemused, et mõned teod on hääletusel ette rebinud, aga lootust on veel teistelgi. Aasta teo konkursile esitati tänavu 102 ettepanekut, millest rahvahääletusele valiti 17.