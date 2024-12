Ilmaprognoos jõululaupäevaks Pärnumaale lund ei luba

Ööl vastu jõululaupäeva tibab lääne pool veidi vihma ja temperatuur on napilt üle nulli. Eesti idatiiba lisandub lörtsi ja lundki ning termomeetrinäidud kõiguvad samuti ümber.

Jõululaupäev Lääne-Eestisse suuremat lisa sajule ei too, aga õhk on niiske ja uduvihma võib tibutada. Temperatuur on napilt plussis, jõuluõhtul nulli ümber ja paraku tuleb leppida musta maaga.