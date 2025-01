Mitu tuntud keskerakondlast kergitas parteile kaabut

Simson möönis, et tema pikaaegse koduerakonna liikmelisus on selges languses. “Inimeste lahkumine on ka arusaadav, sest Keskerakonna põhimõtted on muutunud,” põhjendas Simson erakonnast väljaastumist. “Räägitakse mingist müstilisest erakonna juurte juurde tagasi liikumisest, kuid see kõlab õõnsalt, kui seda teevad inimesed, kellest nii mõnigi on erakonda tulnud alles hiljaaegu. Need inimesed ei saagi mäletada Keskerakonna pikemat lugu või olemust.”