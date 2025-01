Saarde vallavanema Raivo Oti teatel ajavad üle Oraveski ja Kamali järv. Vene järve juures on truup ära uhutud. Kõige suuremat kahju on tekitanud Oraveski järv, kus üle ajav vesi jookseb läbi hoovi. Vallavanema andmeil pole vesi majja tunginud, aga pinnast vundamendi ümber on siiski kahjustanud.