Pärnu linn polnud lumekoristusega rahul ja kinnitab: Kõnniteed peavad olema läbitavad

Pärnakas Andres avaldas rahulolematust lumekoristusega Tallinna maanteel Olerexi bensiinijaamast Sauga suunas, kus oli võimatu liikuda, kuna kogu lumi oli sõiduteelt lükatud kõnniteele ja kohati kõrgusid poolteisemeetrised lumevallid. Vingiküla bussipeatuseni pääses tema jutu järgi ainult sõiduteel kõndides, see on aga väga ohtlik, sest justnimelt selles paigas koonduvad kaks sõidurada üheks ning juhid kipuvad teineteisest möödumiseks kiirendama. Selles kohas on juhtunud liiklusõnnetusi, aastaid tagasi hukkus mootorrattur.