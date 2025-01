Inimese nime järgi tema koduaadressi internetist enam ei leia

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas koduse aadressi privaatsuse olulisust, märkides, et see on osa inimese puutumatust eraelust, mida ei tohiks olla lihtne internetist leida, eriti pahatahtlikul eesmärgil. "Muret tekitava näite võin tuua statistika e-kinnistusraamatust, kus tehti isikukoodi ja nime järgi tunamullu üle nelja miljoni päringu. Nende hulgas oli juhtumeid, kus otsiti üles trahvi teinud ametnike elukohad ja käidi neid kodus häirimas," ütles minister.