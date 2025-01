Kohus andis õiguse uhke hoone ehitajale ja jättis pea 50 000eurose kohtukulu Pärnu linna kanda

Vaidluses, kas Pärnu sadamasse kerkivat luksusmaja ehitatakse kinnitatud projekti järgi, tuvastas Tallinna halduskohus, et kolm Pärnu linna otsust on õigusvastased, ja tühistas kehtiva ettekirjutuse, mis peatas ehitustegevuse objektil. Praegu pole kohtuotsus veel jõustunud ja mõlemad pooled kinnitavad, et peavad kompromissi suhtes läbirääkimisi.