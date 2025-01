GALERII JA VIDEO Aastaid hulkunud loomade elus algas tänu vabatahtlikele ja loomapargile uus peatükk

Praegu taastub mitu varem Põhja-Pärnumaal ringi uidanud looma Ida-Virumaal Päite loomapargis. Osa on leidnud ka uue kodu.

Selgub, et varem Pärnumaa metsades luusinud loom pole Eastwoodide peres ainuke: aias jalutavad nii lambad, kitsed kui jooksupardid ning veel palju muid linde-loomi. ​Philip on aga alati unistanud oma eeslist, sest ta armastab nende välimust ja iseloomu. Kas tema unistus nüüdki on täitunud, pole veel kindel.