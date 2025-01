Lõppeval nädalal saabunud sula lihvis hulga kõnniteid libedaks. Sel talvel on Pärnu linnas otsustatud kõnniteede libeduse tõrjeks loobuda soolast ja kasutada selle asemel graniitsõelmeid. Pärnu Postimees uuris kohalikust haiglast, kui tõhusalt see kukkumisi ära hoiab ehk kui palju inimesi abi on vajanud.