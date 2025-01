Pärnu lõpetab pikaaegse toetusmeetme ja annab sama raha kõnniteede lumekoristuseks

Kampaaniat “Värvid linna!” on Pärnus korraldatud alates 2000. aastast.

Pärnus jääb tänavu ära üle kahe aastakümne ellu viidud “Värvid linna!” projekt, millega linnavalitsus on toetanud hoonete fassaadi värvimist kuni poolega värvi maksumusest. See raha suunatakse tänavuse aasta eelarves kesklinna tänavate kõnniteede lumest puhastamisse. Samuti ei toimu tänavu kaasava eelarve ideekonkurssi, millega viimastel aastatel on 80 000 euro kulutamisel võetud kuulda rahva häält.