Päästeamet: Valmis tuleb olla ka vähe tõenäoliseks

Eesti, Läti ja Leedu ühendavad 9. veebruaril oma elektrisüsteemi Mandri-Euroopa sagedusalaga. Kliimaministeerium kinnitab, et Eesti on sünkroniseerimiseks põhjalikult valmistunud ja väga suure tõenäosusega ei pane Eesti elanikud sagedusala vahetumist tähelegi.

Küll tasub arvestada, et ümberlülitumise ajal on Eesti elektrivarustus siiski tavapärasest haavatavam ja tehnilised tõrked pole kunagi lõpuni välistatud. Kliimaministeerium soovitab inimestel üle vaadata oma koduse kriisivaru ja riskiplaanid, et olla valmis lühiajalisteks voolukatkestusteks.