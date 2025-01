Vaatlusel osales 1300 inimest, kes märkasid oma aedades kokku üle 21 000 linnu vähemalt 65 liigist​. Kodumaakonnas oli vaatlejaid 93, kes märkasid ligemale 1800 sulelist. ​"Eri linnuliike nähti siin kandis 49. See on keskmist arvestades päris hea tulemus," rõõmustas Kalamees ja täpsustas, et osa vaatlusi tahab ülekontrollimist.