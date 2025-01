Mitu ametkonda on juhtinud Pärnu linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et siia plaanitav metanoolitehas on A-kategooria suurõnnetuse ohuga rajatis ja see vajaks eriplaneeringut, mis eeldab põhjalikumat riskianalüüsi ja avalikkuse suuremat kaasamist. Linn aga jätkab omasoodu: üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.