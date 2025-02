Suur lugu Ebaseaduslikud tulirelvad, lõhkeaine, laskemoon, gangsterlik arveteklaarimine ehk Audru mehe püssirohuhõnguline elu

On 2023. aasta algus. Kapo saab teada, et Audru mehe Janek Tohvi valduses on ümber tehtud ebaseaduslikud jahirelvad, lõhkeained ja -seadeldised. ​Kapo ametnikud leiavad Audrus mehe valdusest relvi, lõhkeainet, detonaatoreid, millest võinuks ehitada eri laadi lõhkeseadmeid.​

Tohv on läbiotsimise eel koostööaldis ja annab teada, mis relvad ja millist laskemoona tal on ja kus need asuvad. Kapo kaasab läbiotsimisele demineerijad, kes leiavad kuurist sütikuta tankitõrjemiini ja lennukipommi päise kesta osa, mille küljes on vahedetonaatori kest. Lagedale tulevad tulirelva laskemoon ja kilepakend, mida Tohv oli enne läbiotsimist kapo ametnikele kirjeldanud.