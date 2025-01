Talioraseid ähvardab mullast väljauhtumine

"Korra tuli paks lumi ja oli nagu talve moodi, aga külma pole ju olnud, nii sooja ja vesist jaanuari ma ei mäletagi," ütles AS Vändra tootmisjuht Kaido Madisson.

Põllumehe kogenud pilguga nentis ta, et taliorased on praegu on ilusad, sest Vändra mail ei ole olnud sellist lahedat külma nagu Tartu pool, kus aasta lõpus oli rapsipõllul juba natukene lõhna tunda, sest taime suur leht saab kahju ja kõduneb.