EKRE alustas massilist võitlust tuule- ja päikeseparkide vastu, valmistudes ühtlasi kohtuteeks

EKRE meedianõunik Aarne Mäe saatis välja pressiteate, kus sedastas erakonna juhatuse seisukoha. Teates heidetakse ette, et valitsus on asunud jõuliselt ja kiirkorras läbi suruma massilist tuule- ja päikeseparkide arendamist Eestis. See toob erakonna hinnangul kaasa veel kõrgema elektri hinna ja kümnetesse miljarditesse ulatuva kulu ühiskonnale, mille maksab lõpuks kinni Eesti inimene.