Erakordne kalaõnn Kalamees tabas Pärnu jõest piraka harulduse

Seda, et konksu otsa oli jäänud midagi erilist, Maksimenko kohe kahtlustada ei osanud. Esiti arvas ta, et tabas pirakama latika. “Aga kui ta saba vee peale sain, oli selge, et tegu pole tavalise kalaga,” seletas õngemees, lisades, et saagi aitas tal kaldale tõsta abiline, kes kahvaga assisteeris.