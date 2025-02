Olaf Esna: Raamat on tõeliselt väärt, kui oskad seda lugeda

Viin heale sõbrale ja mentorile kingituseks Rootsis välja antud uustrüki „Kodumaal keelatud raamatud” ning kõigepealt räägimegi keelatud kirjandusest. „Kohe, kui riigipööre oli toimunud, keelati ära raamatusari “Tänapäeva romaan” (kirjastuse Loodus sari, ilmus 1932–1936, kokku 48 raamatut), täiesti arusaamatu. Võib arvata, et mida keelajad lugenud ei olnud, see keelati ära. Raamatute kallal asjatas Olga Lauristini juhitud seltskond,” meenutab Esna pakist järgmist sigaretti võttes. “Kodumaal keelatud raamatute nimistu oli aga kasulik, sest sealt sai teada, milliseid raamatuid oli üldse välja antud. Ülikooli ajal sain antikvariaadist Eesti ajal ilmunud raamatute kataloogid, aga need on puudulikud, sest katalooge koostasid tudengineiud. Ilmunud raamatutest tulid sundeksemplarid ülikooli raamatukokku, eks neid kuskilt hunnikust võeti ja viitsimist mööda katalogiseeriti ja nii need augud sisse tulidki. Näiteks ilmusid järjepidevalt kalendrid, aga siis märkad kataloogis, et auk on sees – järelikult ei viitsinud tüdrukud seda kataloogi kanda.”