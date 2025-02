Video Mart Ruumet: Olen soovinud panustada Tori piirkonna arengusse

Mart Ruumet on nii ettevõtja kui kohaliku elu edendaja.

Mart Ruumet sai teate Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvimise kohta hetkel, kui hakkas just lahkuma Taalist Matogardi mullatööstusest kodukontorisse Randiväljale. Esmalt arvas ta, et lillekimp on hiljuti saadud Pärnumaa vapimärgi puhul, kuid presidendi tunnustus tuli talle üllatusena.