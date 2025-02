Pärnumaa jahimeeste liidu tegevjuht Eero Nõmm tõdes, et metskitsede arvukus on märkimisväärselt vähenenud ja olukord tekitab muret. "Viimaste aastate vaates on see üks väiksemaid. Peamise põhjusena võib tuua suurkiskjate – hundi ja ilvese – mõju. See on eriti silma paistnud viimasel jahihooajal," sõnas Nõmm. Ta märkis, et kui metskitsi oli rohkem, oli ka küttimissurve tunduvalt suurem.