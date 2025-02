Professor Jüri Uluots hoiab Kirbla küla kaardil

Kirbla on Lääneranna valla 150 küla hulgas tuntumaid, sest selle kirikaias puhkab ümbermatmise järel suguvõsa kalmuplatsil mees, kes esines esmaspäeval, 7. veebruaril 1944 raadios üleskutsega "Otsustamisel on Eesti rahva elu ja surma küsimus". See kõneleja oli professor Jüri Uluots, kes peaministrina täitis presidendi kohustusi.