Kokaraamatu avaldanud Revo Türk: Tervislik toit ei ole kallis

Pärnus toitumisterapeudina tegutsev ja aastate eest vähi seljatanud Revo Türk avaldas kokaraamatu, mis eristub ülejäänutest, sest annab nõu, mida süüa, et terve püsida. Siinkirjutaja proovis ühe retsepti järele: kikerhernestega munaroa, millele annavad särtsu ingver ja paar Aasia maitseainet. Olgu öeldud, et kõik koostisosad on Pärnuski hõlpsalt kättesaadavad, paljudel isegi kodus olemas, ega ole kallid. Toit kukkus nii hea välja, et plaan toitu pildistada unus sootuks. "Miks ma pole varem selle peale tulnud, et tavalise omleti asemel kombineerida mune vürtside ja lisanditega?" mõlkus rooga süües mõttes.