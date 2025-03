Pildid Unustage turu lahtiolekuajad, marju saab osta iga kell!

Pärnumaal avati kesknädalal esimene ööpäev läbi töötav marjamüügiautomaat, mis pakub värskeid marju otse jahutatud vitriinist. Ettevõtja Siim Kütt kinnitab, et kontseptsioon on edukas ja plaanis on laieneda. Automaatne müügikoht võimaldab värsket kaupa osta igal ajal ning vähendab tööjõukulu.