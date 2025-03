Eesti ja Läti piirialal on varem toiminud tihe bussiliiklus. See katkes 1990. aastate alguses, kui kehtestati piirikontroll. Vajadus selliste ühenduste järele on aga säilinud, sest piirialade elanikud on omavahel seotud nii pere-, elukondlike kui majandussidemetega.