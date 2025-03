Ringkäik Sindis ehk Kui palju on alles vabrikuaegset arhitektuuri

Endine Tori vallaarhitekt Kullerkan peab end sindilaseks, kuid mitte sintlaseks – viimase nimetuse väärivad vaid need, kes on Sindis sündinud. Tema on seal elanud ligi kümme aastat.

​Arhitektiharidusega sindilane peab Sindit heaks näiteks Eesti 19. ja 20. sajandi monofunktsionaalsetest asulatest, kuna eri ajastute kihistustest on linnas midagi säilinud. Ta tõdes, et mitmed ajaloolised hoonetekompleksid on hästi säilinud ka tänapäeval, mistõttu saab teatud paikades linnaruumis end justkui ajamasinasse asetada ja ajas tagasi rännata.