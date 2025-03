Eesti kuulub liiklussurmade vähendamisel Euroopas mahajääjate hulka

Avarii. Pilt on illustreeriv.

Euroopa Komisjon avaldas täna esialgsed andmed mulluste liiklussurmade kohta. Eesti näitajad on võrreldes aasta varasemaga halvenenud ning eelmisel aastal hukkus Eesti teedel miljoni elaniku kohta 50 inimest. See on seitsme võrra rohkem kui 2023. aastal.