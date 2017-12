Joogikelner omastas üle 80 000 euro väärtuses alkoholi

Töötaja ülesanded jäid laias laastus samaks. Ainukese vahega, et ta ei käitle enam raha ega ühtegi toodet. Kontrolli raha üle võttis ettevõtte juht enda peale.

Kauba ja raha omastamine ei tulnud aastaid välja, kuna müügijuht ütles inventuuri ajal raamatupidajale valesid arve. “Enne inventuuri tegin nii-öelda eelinventuuri, lugesin kastid kokku ja panin neile numbrid peale,” avaldas ta. “Kui inventuuri tegema hakati, ütlesin valed numbrid ja need pandi kirja. Mind usaldati.”

Valearveid tegi müügijuht paari aasta jooksul kümmekond. “Vahel ostis mõni rikas klient korraga 13 000 euro eest alkoholi,” tõi mees näite tehingust, mille puhul ta koostas suure summa varjamiseks väiksemad arved. Mõnele arvele kirjutas ta väljamõeldud, mõnele päris inimese nime. Arved jäid ostja allkirjata.

Kuriteos süüdistatav kinnitas tänavu uurijale ütlusi andes, et ei joo enam ega tunne alkoholi järele vajadustki. “Ma kahetsen väga, et nii käitusin. Olin stressis,” lausus mees. “Olen väga rahul, et kõik ise üles tunnistasin. Olen stressist vabanenud ja loodan, et saan oma elu korda.”

Pärnu maakohus mõistis süüaluse läinud kuul kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses omastamises ja määras talle tingimisi poolteise aasta pikkuse vangistuse. Karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane kolme aasta jooksul toime järgmist kuritegu.

Karistusseadustik näeb suures koguses omastamise eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Liisa Nuut, prokurör:

Kriminaalasja erandlikkust peegeldab süüdimõistetu käitumine kogu kriminaalmenetluse ajal ja enne seda. Selle mehe tõi kõigepealt tööandja juurde ja seejärel prokuratuuri ukse taha südametunnistus ja siiras kahetsus. Võtsime seda arvesse.

Karistus kuriteo eest peab olema tõhus, aga samamoodi on oluline kaitsta kannatanu huve ja vaadata otsa süüdistatavale. Milline lahendus on parim? Süüdimõistetu on teinud oma tööandjaga kokkuleppe: ta töötab samas kohas edasi ja hüvitab tekitatud kahju vabatahtlikult. Samal ajal aitab mõistetud kriminaalkaristus teadvustada omastamise tõsidust.