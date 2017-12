Tori hobusekasvandus ja kaks muuseumi viidi ühtse juhtimise alla

"Uuel organisatsioonil on võimalus valdkonna tegevust tervikuna planeerida ja arendada," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm ja lisas, et sihtasutus aitab säilitada hobumajanduse pikaajalisi traditsioone Toril ja hoogustab hobumajandussektori arengut.

Tänavu hakati sihtasutuse arengukava koostama, kinnitati sihtasutuse struktuur, alustati hoonete ja rajatiste projekteerimist ning investeeringuteks vajalike toetuse taotluste koostamist. "Sihtasutuse loomisel on juba esimesi positiivseid tulemusi. Hea näide on sel sügisel alustatud hobuprogramm, mis on suunatud Tori põhikooli 5. klassi õpilastele," tõi minister Tamm esile.

Valitsuse 10. mai istungil otsustati eraldada omandireformi reservfondist 1 905 000 eurot Tori hobumajanduskeskuse taastamiseks ja väljaarendamiseks.

Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Samuti moodustatakse sihtasutuse juurde nõuandev kogu, mis koosneb kohalike omavalitsuste ja muude huvitatud osaliste, sealhulgas ministeeriumi ja hobumajandussektori esindajatest.