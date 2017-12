Lääneranna valla koduleht üllatab kujundusega

Valla häälekandja esimene number ilmus detsembris omavalitsuse keskuse ajalehe Lihula Teataja nime all. Veebis on Lihula Teataja toimetaja ja teabespetsialisti Kristina Kuke koostatud üksikasjalik ülevaade Läänerannaks ühinenud Lihula, Hanila, Varbla ja Koonga valla kohta, mis algab küsimusega “Kas teadsid, et ...”.

Iga senise omavalitsuse ja allasutuse kohta leiab ülevaatest huvitavaid fakte ja käsitlemata ei jää ükski eluvaldkond: vallamajast kooli ja lasteaiani, sotsiaalhoolekande ja kultuurini, spordi ja terviseni.

Märgitud on iga senise valla 2017. aasta eelarve, olulisemad investeeringud, rahvaarv, sünnid ja lahkumised, aga ka piirkonda enim mõjutanud ettevõtmised ning tunnustuse pälvinud inimesed.