Pärnus kuulutatakse välja aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja

Tänavu on nii aasta kaitseliitlase kui naiskodukaitsja nominente 15. Pärnumaalt on tiitlile esitatud Karmen Vesselov Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonnnast ja Roman Sillastu Kaitseliidu Pärnumaa malevast. Samuti on nominentide seas pikka aega Pärnumaal tegutsenud ja praegune Võrumaa maleva liige Ain Pajo.

Kaitseliidu teatel on Vesselovil kindel visioon, mida ta naisorganisatsioonis teha tahab. Ta on Pärnumaa ringkonna esinaine, kes juhib isikliku eeskuju kaudu, pannes tähele ja püüdes tegevusse kaasata kõiki liikmeid. Ta huvitub ajaloost ja koostab praegu ringkonna ajalooraamatut. Vesselov tegutseb samuti avalike suhete erialal, välitoitlustaja, staabiassistendi ja vabatahtliku instruktorina ning arendab elanike kaitset.

Sillastu on kandnud malevasiseseid traditsioone nii malevkonna juhatuse liikme ja rühmapealikuna kui Pärnumaa maleva tegemisi toetades. Ta on olnud aastaid aktiivne orienteeruja, saavutades häid tulemusi sõjalis-sportlikel võistlustel. Sillastu on panustanud aega ja teadmisi noorte õpetamisse riigikaitseõpetuses. Tänu kohusetundlikkusele on ta kaitseliitlaste ja noorte seas hinnatud võitluskaaslane.

2017. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ja kaitseväe juhataja hinnalise kingituse saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad Pärnusse tervitama kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.