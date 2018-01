Pärnu politsei otsib kaotatud asjade omanikke populaarse Facebooki grupi kaudu

Pärnu politseijaoskonna vanemspetsialisti Triin Jõgeva sõnutsi on koostöö eesmärk olla eelkõige inimestele abiks.

„Märgatud24 Pärnus on Pärnu üks populaarsemaid veebikeskkondi, kus elanikud ja külalised käivad. Seetõttu on hea võimalus koostöös lehehaldajatega olla seal, kus on inimesed, ja leida kaotatud asjade omanikud,“ selgitas Jõgeva.

Postitusi hakatakse tegema vähemalt kord nädalas ja omanikud, kes tunnevad oma asjad ära, saavad ühendust võtta telefoninumbril 444 6614.