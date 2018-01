Šaakalikaamera ette jäi haruldane hirv

Zooloog Tiit Hundi jutu järgi on korraga kaamera ees olnud koguni kolm šaakalit, tavaliselt liiguvad loomad üksinda või paaris.

“Sattusin korra šaakalitele online’is peale. See oli kella 23.30 paiku,” seletas Hunt. “Šaakalid liiguvad kaamera juures pimedal ajal. Kõige varem olen näinud neid kella 19.30 paiku. Liikumist jätkub kusagil keskööni.”

Zooloogi sõnutsi on lootust šaakaleid näha ja nende häält kuulda sel ajal, kui kella 19.30 ajal lendab üle Mets­küla Kuressaarest Tallinna suunduv lennuk.

“Lennuki madal heli ajab nad ärevile ja nad uluvad selle peale peaaegu alati,” märkis Hunt, kelle ütlust mööda tegi üks šaakaleist mõni päev tagasi häält kaamerast vaid mõne meetri kaugusel.

Hundi sõnutsi sobib see kant šaakalitele. Neil on seal hea toidubaas ning mereäärne roostik ja põõsastega maastikki on neile meeltmööda. “Piirkond, kus esimest korda Eestis šaakaleid nähti, jääb nelja kilomeetri kaugusele,” lisas Hunt.

Hunt loodab, et šaakalid tulevad lähipäevil kaamera ette­. “Huvilistel tasub õhtuti kaameral pilk peal hoida. Kui tugev tuul vaibub, võivad nad rannale tulla. Panin neile kaamera juurde meelitamissööda välja,” seletas zooloog. “Eilegi käis keegi kaamera juures, aga lumetorm oli kaamerasilma kinni kittinud.”

Peale šaakalite on Mets­küla ranna kaamerasilma ette sattunud rebaseid, hunte ja paar korda mere piiril saarmaski. Samuti on pildile sattunud merikotkad, luiged, varesed ja harakad.

Šaakalikaamera lähistel jäi rajakaamera ette aga punahirv, keda Hundi kinnitusel sealkandis pole kunagi varem nähtud.