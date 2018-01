Soodustuskelmuses süüdistatav Pärnu linna endine spordinõunik astus kohtu ette

Peale Koorti kui eraisiku on kohtu alla antud Pärnu Kalevi tenniseklubi, mille ainus juhatuse liige Koort on. Kui klubi võib ähvardada rahaline karistus, siis Koortile omistatavates tegudes võimaldab karistusseadustik määrata rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Süüdistuse järgi koostas Koort aastatel 2009–2013 tenniseklubi juhatuse liikmena tenniseklubi toetustaotlusi ja toetuse kasutamise aruandeid ning esitas need linnavalitsusele. Samal ajal kontrollis ta spordinõunikuna aruandeid ja otsustas klubile linna toetuse andmist. Kokku määras ta viie aasta jooksul Kalevi tenniseklubile 88 123 eurot toetusi, millest 48 905 on prokuratuuri hinnangul välja makstud valeandmete põhjal või pole klubi toetust kasutanud sihipäraselt.

Koorti ja tenniseklubi kaitsja vandeadvokaat Heldur Otti sõnade kohaselt pole süüdistusaktis eristatud pettuse teel saadud ja mittesihipäraselt kasutatud raha. "Mulle tundub õigusliku nonsensina, et mittesihipärane raha on pettuse teel saadud," ütles ta. "Kui määrati summa A ja kasutati vähem summat B, siis vähem kasutamine pole väärkasutamine."

Kohtuasja sõlmpunkt on see, kas Koort on toime pannud soodustuskelmuse, kas ta on esitanud valeandmeid, kas ja kui suures ulatuses on tegu pettusega ning kas Koort kahel toolil istudes ainuisikuliselt kujundas otsuseid. "Uno Koort pole ühtegi otsust ise teinud. Tema asi oli anda soovitusi, otsuseid tegi linnavalitsus," väitis Otti.