Kaks valda ei pea vapi ega lipuga pead vaevama

Kihnu valda sümboli­seerivad 1995. aasta 7. novembrist tippheraldik Priit Herodese kujundatud vapp ja lipp, mille keskne kujund on kaheksaharuline ilmakaarte rist. Hõbedase vapikilbi päises vaatab vastu lamav hüljes kui Kihnule iseloomulik mereloom.

Saarde vallas on Surjuga liitumise järel ametliku sümboolikana kasutusel Saarde vapp ja Surju lipp. Rohelisel vapikilbil näeb kuldset sammuvat ilvest, vapi kujundas Tõnu Lauk. Vapp võeti kasutusele 2006. aastal Kilingi-Nõmme linna, Saarde ja Tali­ valla ühinemise järel.

Lipu päises on kolm vastandvärvides kuuske ja keskel Reiu jõge sümboliseeriv kollane vai. Roheline märgib metsi, kuldne on Pärnumaa vapivärv. Lipp on kasutusel 1995. aasta 7. veebruarist, selle kujundas Herodes.