Pärnumaal on sel jahihooajal kütitud kolm šaakalit

Eesti jahimeeste seltsi teatel on valdavalt šaakaleid kütitud Läänemaal Massu jahiseltsi aladel ja kütitud isenditest on enamik olnud isased.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi järgi kaitsealuste liikide hulgas koos kopra, metsnugise, tuhkru ja valgejänesega. Neile võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. See omakorda eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.