Kaua kadunud aumärgid jõuavad Pärnu muuseumi

Arvatud on, et pargimehe ülesanne oli kontrollida klikiaegse sõjapealiku meelsust ja jälgida kolonelihärrat külastavat seltskonda. Mis nende vahel täpselt toimus ja millest nad kõnelesid, ei oska muidugi praegu enam keegi öelda, aga fakt on see, et pärast Avingo surma olid vanahärra kodust kadunud aktuaalsed aumärgid ja tänavapildist pargivahtki.