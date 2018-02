Seljametsa muuseum ootab riigi juubeliks põnevaid esemeid.

"Seljametsa muuseum tähistab Eesti Vabariigi 100 aasta juubelit näitusega 100st meie piirkonna esemest läbi sajandi. Ootame näitusele kõikvõimalikke esemeid osavalla elanike kodudest," seisab Seljametsa muuseumi sotsiaalmeedia lehel. Näitusele sobivad väga erinevad esemed, olgu see mõni perele tähendusliku looga ese, huvitav vanavara või midagi lähimineviku majapidamiskraamist.

Seljametsa muuseumi juhataja Annika Põltsam sõnas, et juba on pakutud käsitööd, aga ka huvitavaid kujusid. Homme sõidab ta vaatama taasiseseisvumisega seotud mälestusesemeid. "Majakraami ja kõike võib tuua," ütles Põltsam ja lisas, et muuseumgi otsib välja asju, mis ümbruskonna küladest pärit.