Kohus määras üle piiri salaviina toonutele kriminaalkaristuse

MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus tõdes, et salaalkohol pole turult kuhugi kadunud. "Salaalkohol on tõsine murekoht, sest kusagil suvalises kohas toodetud ja kuuris villitud ebamäärase vedeliku tarbimisel on varjatud risk tervisele väga reaalne," lausus Kuus.

Kuus kinnitas, et salaalkoholi turult kõrvaldamine on ameti pideva tähelepanu all. Eesmärk on, et salakaubanduse organiseerijatel oleks aina keerulisem Eestis tegutseda.