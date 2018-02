Päästeamet tuletab koolivaheaja eel meelde, et vanemad räägiksid lastega jääleminekust ja kütmisest

"Veekogusid kattev jääkiht on juba enamjaolt päris paks. Siiski tasub alati meeles pidada, et ei ole olemas veekogu, mille jääle mineku kohta võiksime öelda, et see on ohutu," manitses Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. Lisades, et lastele tuleb kindlasti meelde tuletada: parim uisupaik on maapinnale rajatud liuväli. Oluline on teada, et jää on alati nõrgem suudmekohtades, kõrkjate lähedal ja vooluga veekogudes.